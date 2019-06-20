Москва, 20 июня. Москва сожалеет, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации с Ираном нет, США продолжают играть мускулами, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал отправку дивизиона ЗРК Partiot, беспилотников и самолетов-разведчиков из США на Ближний Восток. Как пишет РИА Новости, Рябков уточнил, Москва сожалеет о том, что Вашингтон не собирается отходить от линии на нагнетание конфронтации в регионе. Рябков назвал отправку Patriot на Ближний Восток попыткой США «играть мускулами».

«США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран», — подчеркнул он.

Рябков напомнил, что в последние годы Тегеран неукоснительно выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и до сих пор технически остается в рамках этой договоренности.

В понедельник стало известно, что США отправят на Ближний Восток оружие в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.

По мнению представителя МИД, дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна, Вашингтону стоит, пока не поздно, остановится в своем стремлении нагнетать обстановку.

Ранее Пентагон подтвердил готовящуюся отправку 1,5 тысячи американских военных в ближневосточный регион. Причиной объявлен серьезный рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

По данным CNN, президент Штатов Дональд Трамп лично одобрил решение о переброске усиления на Ближний Восток. Вместе с солдатами туда будут направлены ЗРК Patriot, самолет-разведчик и другие боевые ресурсы, якобы способные сдержать так называемую иранскую угрозу.

До этого американский лидер говорил, что не видит повода усиливать контингент в регионе, несмотря на осложнение конфликта с исламской республикой. Однако он сразу подчеркнул, что готов пойти на это при серьезной необходимости.

Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в якобы военной агрессии и существенно нарастил группировку кораблей и авиации в Персидском заливе. Сейчас там находятся не меньше семи военных кораблей, в том числе как минимум один авианосец, порядка 100 ракет «Томагавк», а также подводная лодка, способная к их размещению. Согласно сведениям СМИ, в действительности речь может идти об отправке на Ближний Восток не 1,5 тысячи, а 10 тысяч военнослужащих США.