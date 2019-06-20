Жену хоккеиста Максима Соколова похоронили. ФАН-ТВ

Жену бывшего хоккеиста Максима Соколова Ирину похоронили на Волковском кладбище. Церемонию прощания провели в Храме святого праведного и многострадального Иова. Проститься с Ириной пришли друзья, родственники и знакомые. На панихиде был и младший сын хоккеиста Арсений. Его задерживали по подозрению в убийстве матери, но спустя 48 часов отпустили, из-за отсутствия улик. Старший сын Максим все еще в больнице.

Напомним, погибшую Ирину обнаружили в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области 13 июня. На теле были ножевые раны. В доме также было двое сыновей. Старшего врачи госпитализировали, его состояние остается тяжелым.

Следствие по делу продолжается. Делом об убийстве занимаются сотрудники следственного отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.