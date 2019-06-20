В Совфеде отреагировали на желание Трампа встретиться с Путиным на саммите G-20

Москва готова пойти навстречу Вашингтону, если Белый дом действительно хочет улучшения отношений с Россией. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Встреча с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что собирается встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал Трамп.

«У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно, чтобы было так. Они мощные страны, а мы очень мощная страна», — добавил американский президент.

«Мы это уже слышали»

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, Дональд Трамп выполняет практически все свои предвыборные обещания, кроме одного — улучшения отношений с Российской Федерацией. Пока он не наладил отношения с Москвой, и это вызывает сожаление.

«Во-первых, заявления Трампа о желании улучшить отношения с Россией мы уже слышали не раз. Во-вторых, встреча на полях саммита G20, конечно, важная, но не является стратегической. Вряд ли можно в период короткой встречи обсудить все важные темы, которые накопились за это время. Проблем в наших отношениях нашлось очень много», — пояснил Владимир Джабаров.

Сенатор увидел и позитивный момент. По его словам, если Дональд Трамп действительно хочет встретиться, то российское руководство готово пойти ему навстречу.

«Инициатива организации встречи должна все-таки немножко исходить и от второй стороны», — добавил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вероятность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке сохраняется. Кроме того, в Кремле отметили, что возникает вопрос о формате встречи. Она может быть проведена «на ногах», в кулуарах или по заранее согласованному запросу в формате полноценных переговоров с подготовленной повесткой.