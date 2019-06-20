США не конкретизировали предложение о соглашении вместо СВПД, заявили в МИД РФ

Москва, 20 июня. Соединенные Штаты так и не конкретизировали свое предложение заключить более широкое соглашение, чем СВПД, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон ничего кроме заявлений не сделал.

Рябков напомнил, что американский лидер Дональд Трамп чуть более года назад, когда объявлял о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил о намерении работать в направлении более широкого соглашения, которое охватывало бы и другие вопросы, помимо иранской сделки.

Тем не менее, несмотря на заявления Трампа, от США никаких предложений за этот год не было сделано и «ничего кроме деклараций, вербальных импульсов в пользу начала некоего нового процесса не последовало», добавил российский дипломат.

По его словам, по оценке Москвы такая линия Вашингтона является отражением того, что во внешнеполитическом арсенале США все меньше инструментов и «кроме прессинга, будь то санкционный или, как в данном случае, военный».

Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что подобная тенденция представляет опасность для всего мира.