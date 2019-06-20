Ученый рассказал о подготовке косаток из «китовой тюрьмы» к выпуску

Владивосток, 20 июня. Специалисты начнут выпускать косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае в июне. Сейчас ученые готовят млекопитающих к отправке на свободу, сообщил представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как рассказал ученый, косатки и белухи, которые находятся в бухте Средней, будут выпущены в Охотское море. Сейчас члены научного консилиума обсуждают программу реадаптации животных, а также вопросы, касающиеся научного сопровождения транспортировки и мониторинга последующей миграции млекопитающих.

По словам эксперта, научную программу, подготовленную учеными, уже утвердили в Росрыболовстве. Представитель ВНИРО отметил, что при разработке маршрута и условий транспортировки учитывались предложения команды известного океанолога Жана-Мишеля Кусто, сообщает телеканал «360».

Как рассказал ученый, ответственный секретарь консилиума Вячеслав Бизиков сообщил, что, согласно утвержденной программе, косатки и белухи будут выпускаться группами с учетом установившихся между ними социальных связей. Данный процесс продлится с июня по октябрь 2019 года, пишет Газета.ru. Кроме того, перед отправкой на свободу все млекопитающие пройдут дополнительное ветеринарное обследование.

Также ученый сообщил, что подготовка к выпуску животных уже стартовала: доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки косаток и белух. Представитель ВНИРО уточнил, что в ближайшее время будет объявлено о начале операции по транспортировке первой партии млекопитающих, передает РИА Новости.

Напомним, история с «китовой тюрьмой» стала известна в октябре 2018 года после того, как в Greenpeace сообщили о подготовке к нелегальной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили млекопитающих. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Позже Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию «Океанариум ДВ» на 56,4 миллиона рублей за нарушение правил рыболовства из-за отлова косаток. Кроме того, штраф был наложен на компанию ООО «Белый кит». Он составил 28,2 миллиона рублей.

Также в июне суд во Владивостоке назначил штраф третьей компании-отловщику млекопитающих — ООО «Сочинский дельфинарий». Представители организации нарушили правила вылова трех косаток, содержащихся в «китовой тюрьме». Сумма взыскания составляет 37,6 миллиона рублей, сообщает НСН.

Ранее стало известно, что французский океанолог и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток, содержащихся в «китовой тюрьме». Эксперт отметил, что для него будет честью лично встретиться с российской командой и принять участие в освобождении млекопитающих.