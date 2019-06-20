Россия призвала создать третейский орган по спорам в киберсфере

Москва, 20 июня. Необходимо создать третейский орган для урегулирования конфликтов в киберсфере, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Крутских на 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Крутских отметил, что в случае возникновения киберагрессии, с юридической точки зрения ее нельзя будет назвать так. Это станет проблемой для стран, которые захотят обратиться в Совет Безопасности ООН или придать этому акту политическое значение.

«Для киберсферы нужен свой третейский орган, чтобы предотвращать, — констатировал российский дипломат, — а если вдруг возникли — регулировать конфликты, чтобы не давать ход лживым, фейковым обвинениям».

По мнению российского посла по особым поручениям, «все это отдано на откуп отдельным столицам».

Накануне заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков во время выступления на проходящей в Уфе 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что «цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения.

Он добавил, что эксперты насчитали порядка 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. Коков убежден, что в настоящее время террористы используют Интернет в качестве основного механизма управления разрозненными силами.