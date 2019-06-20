Москва, 20 июня. В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денежных средств с помощью установленных на банкоматах скиммеров. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он напомнил, что несколько лет назад все финансово-кредитные организации «лихорадило от скимминга». Специалист уточнил, что случаи были массовыми. Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой в России.

Как пишет портал Banki.ru, Кузнецов объяснил, что победить мошенников удалось благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков. Напомним, скимминг — это установка на банкомате специального устройства, которое копирует всю информацию с магнитной полосы вставленной карты. Мошенники таким способом могут узнать данные, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, преступникам удавалось узнать пин-код карты.

Ранее эксперт рассказал, как не пасть жертвой мошенников у банкомата Сбербанка. Генеральный директор ЗАО НИП «Информзащита» Сергей Шерстобитов рассказал, что манипуляции с несанкционированной оплатой с карт Сбербанка — результат неверной настройки банкоматов и невнимательности клиентов.

«Речь идет о некоторой уязвимости с точки зрения внутренних настроек банкоматов. Я думаю, что теперь, после того как подобные случаи участились, это окно возможностей для мошенников будет закрыто», — так собеседник ФАН прокомментировал информацию об участившихся случаях мошенничества с картами Сбербанка.

Мошенничество происходит следующим образом. Злоумышленник, подойдя к банкомату Сбербанка, начинает некую операцию, не вставляя карту в терминал. И, не завершая ее, отходит. Если в течение 90 секунд, пока длится начатая операция, свою карту в тот же банкомат вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу злоумышленника.

В Сбербанке заявили, что случаи такого мошенничества были отмечены еще полгода назад. Однако сейчас они участились. По мнению эксперта, с подобной проблемой может столкнуться и клиент другого банка, использующего аналогичные банкоматы. По словам эксперта, Сбербанк, в общем, прав, когда призывает своих клиентов быть бдительнее.

«Важно обращать внимание на то, какой интерфейс у банкомата на тот момент, когда вы начинаете операцию. Если вы видите что-то подозрительное, надо просто нажать кнопку «Отмена». Любой человек, имеющий опыт взаимодействия с банкоматом, в данном случае сразу поймет, что интерфейс на банкомате иной, чем если бы он начинал операцию «с нуля». То есть тут вопрос личной бдительности», — рассказал эксперт, как не пасть жертвой мошенников и не потерять деньги.

Кроме того, считает Шерстобитов, Сбербанку следует ввести дополнительную опцию с вопросом, который мог бы звучать примерно так: «Вы уверены, что хотите перевести такую-то сумму на такой-то номер или счет?».

Согласно статистике Центробанка РФ, в России сегодня насчитывается 207 694 тысячи банкоматов. Больше всего терминалов принадлежит Сбербанку — более 70 000 штук. На втором месте с большим отрывом банк «ВТБ» 24 — 16 700 банкоматов. На третьем месте — «Россельхозбанк»,имеющий 4500 терминалов.