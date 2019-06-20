На Украине назвали провалом европейское турне Зеленского

Киев, 20 июня. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак считает, что рабочая поездка Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, сообщает РИА Новости.

Размышлениями на тему украинский политик поделился в эфире телеканала NewsOne, уточнив, что президенту Украины руководители Франции и Германии дали ясно понять, что будут сотрудничать с Россией.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский политический тренд изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая», — пояснил Спивак.

Как добавил руководитель платформы «Национальная стратегия развития», и в Елисейском дворце, и в Бундестаге понимают, что сейчас Россия играет ключевую роль на международной политической арене.

Дмитрий Спивак уточнил, что Москва и Запад наращивают сотрудничество в самых разных областях, в России реализуются экономические проекты с участием европейских компаний.

«Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а на днях под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь?» — продолжил политик.

Дмитрий Спивак считает, что в такой ситуации Владимиру Зеленскому будет сложно изменить положение в силу своей неопытности в международной политике.

Как напоминают «Известия», 17 июня Владимир Зеленский посетил Францию, где встретился с президентом республики Эммануэлем Макроном. На следующий день он прибыл в Германию и провел переговоры с Ангелой Меркель.