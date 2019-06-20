Расчеты «Искандер-М» уничтожили бронетехнику «противника» в Бурятии

Уфа, 20 июня. Расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили скопление бронетехники и командный пункт условного противника на учениях в Бурятии. Задачу выполнили с помощью электронного пуска ракет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В рамках учений стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в установленные районы, выполнили мероприятия по развертыванию и произвели подготовку к стрельбе и управлению огнем. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты поставили аэрозольные завесы и замаскировали технику, а также снизили электромагнитное излучение, которое могло помочь условному противнику обнаружить ракетный комплекс.

После поражения цели принимающие участие в учениях оценили эффективность с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». БЛА оснащены современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками.

Уничтоженные цели находились на расстоянии от 30 до 200 километров от стартовых позиций. После успешного выполнения задания боевые расчеты отработали оперативную смену позиционного района.

Ранее сообщалось, что ракетчики в Калининградской области провели успешные учения с комплексами «Искандер». Военнослужащие осуществили скрытое выдвижение в район дислокации, оборудовали стартовые позиции и выполнили пуски по мишеням. Кроме того, были отработаны действия по выходу из-под ответного удара условного противника.