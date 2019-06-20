Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов в сериале

Москва, 20 июня. Продюсер и автор сценария нашумевшего сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальной хронологии событий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Размышлениями на тему американский кинодеятель поделился в расширенном интервью ТСН, заострив внимание на том, что авторам фильма было тяжело уместить события двух лет в пять часов экранного времени, сообщает РИА Новости.

«Решение отступить от реальной последовательности событий было вызвано таким понятием, как «художественный выбор», то есть связано с желанием максимально показать зрителю историю», — пояснил продюсер.

В частности, Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор, и отметил, что время крушения было изменено сознательно, поскольку иначе этот эпизод не попал бы в сериал.

Кроме того, продюсер и сценарист «Чернобыля» комментируя эпизод с голыми шахтерами, заявил, что данный факт он вычитал в книге «Чернобыльская молитва» писательницы из Белоруссии Светланы Алексиевич.

Крейг Мейзин добавил, что фактические ошибки в сериале – это «не неточности, а разный взгляд на происходящее». По словам продюсера, при написании сценария он «использовал разные источники в поиске информации».

Как напоминает RT, сериал «Чернобыль» производства HBO сейчас занимает первое место на авторитетном сайте IMDB среди самых популярных телешоу, опережая даже «Игру престолов» и «Во все тяжкие».

Картина, которая с кинематографической точки зрения сделана очень неплохо, и в которой отлично передана эпоха середины 80-х, с точки зрения реалистичности событий подверглась в России огромной критике.

«Фильм этот сугубо антисоветский, а значит — русофобский. Фильм этот о том, какие русские — дегенераты, и значит нельзя им позволять даже прикасаться к таким серьезным вещам, как ядерная энергия», — прокомментировал ФАН публицист Дмитрий Пучков.

Добавим, что в «послужном» списке Крейга Мейзина сценарии к таким лентам, как «Без чувств», «Супергеройское кино», «Мальчишник 2», некоторых частей франшизы «Очень страшное кино».