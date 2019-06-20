Москва, 20 июня. За перелет в Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки, Мале на Мальдивах, Канкун в Мексике и Горно-Алтайск в России российские туристы в 2019 году платили рекордные суммы. Экспертами были названы города, в которые россияне готовы лететь за любые деньги.

Специалисты сервиса «Туту.ру» пришли к выводу, что самым дорогим является перелет по маршруту Москва — Нью-Йорк — Майами – Москва бизнес-классом. Для семейной пары такое путешествие на самолетах обойдется в 690 тысяч рублей. За билеты Москва — Мале — Москва за двоих придется отдать 685 тысяч рублей. На третьем месте по дороговизне перелет из российской столицы в мексиканский Канкун и обратно. Он на двоих стоит 635 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинг внесли и маршрут на майские праздники из Москвы в Горно-Алтайск и обратно. В этот период стоимость билетов за двоих варьировалась около 604 тысяч рублей.

Ранее были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении.

Как уточнили специалисты, в этих курортах россиян привлекают знание местными русского языка, гостеприимство, невысокие цены, а также вкусная еда.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.

Спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Сообщалось, что поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года. С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.