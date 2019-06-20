СК РФ возбудил уголовное дело по обращению на прямую линию с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

По обращению на прямую линию возбуждено дело Прямая линия с президентом в действии. Следователи возбудили уголовное дело после того, как жители села Варна Челябинской области обратились к Владимиру Путину. В видеообращении они рассказали, что их поселок на две части разделяет железная дорога, но, чтобы перебраться через нее приходится «пролезать под поездами». Региональный следственный комитет после публикации сразу же возбудил дело. Еще не начавшись, прямая линия уже дает первые результаты. Состоится она сегодня, 20 июня. Президент ответит на самые актуальные вопросы, которые касаются разных сфер нашей с вами жизни.

В ДНР недовольны предложением Кучмы На Донбассе недовольны предложением Кучмы по снятию блокады. Председатель Народного совета ДНР раскритиковал инициативу экс-президента Украины. Владимир Бидевка считает, что «условия снятия экономической блокады, о которых было заявлено на переговорах в Минске, не несут в себе конструктив». Он напомнил, что в текущем положении республик виноват Киев. А в ДНР и ЛНР перевели украинские предприятия под внешнее управление, чтобы предотвратить экономический коллапс. Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что в Киеве могут рассмотреть возможность снятия экономической блокады региона после возвращения контроля над активами на юго-востоке страны.

Джонсон лидирует в третьем туре выборов премьера Борис Джонсон остается лидером гонки за пост главы Консервативной партии Великобритании. В третьем туре он набрал 143 голоса членов фракции. На высоком посту нынешнего главу МИД Джереми Ханта хотят видеть 54 парламентария, руководителя министерства окружающей среды Майкла Гоува — 51, а глава МВД Саджид Джавид в третьем туре набрал самое меньшее количество голосов — 38. Напомним, 7 июня Тереза Мэй сообщила, что покидает пост лидера Консервативной партии. Причиной стал болезненный выход из Евросоюза. Имя преемника Мэй станет известно в двадцатых числах июля, в этот же день он займет кресло премьер-министра Великобритании.