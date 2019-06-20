Число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два раза

Москва, 20 июня. Число работающих российских пенсионеров сократилось почти в два раза за последние три года. Такие данные представил в своем обзоре Аналитический центр НАФИ.

Как отмечают аналитики, на 1 января 2016 почти 40% граждан, получающих выплаты по старости, продолжали работать. На начало 2019 года этот показатель составил уже 23,4%. Специалисты считают, что такая статистика связана с решением перестать индексировать пенсию работающим пенсионерам.

Как отмечают аналитики, отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло в 2013 году 165,4%. В 2015 году данный показатель составил уже 150,5%. По данным экспертов, в период с 2016 по 2018 год ситуация несколько улучшилась.

Кроме того, аналитики отмечают, что пенсии составляют главный, но не единственный источник доходов пожилых граждан. В 2017 году Росстат провел выборочное наблюдение в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров. Оказалось, что пенсии и другие выплаты составляют 51,8% от совокупного дохода пожилых граждан. Еще 39,3% — это доходы от трудовой деятельности. Как отмечают аналитики, помощь родственников составляет практически незначительную часть доходов пенсионеров, сообщает «Российская газета».

Ранее Минтруд РФ назвал регионы с самыми высокими и с самыми низкими пенсиями. Наименьший средний размер пенсии зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, наибольший — в Дальневосточном федеральном округе.