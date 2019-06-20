Власти Новой Зеландии потратят $136 млн на выкуп оружия у населения

Веллингтон, 20 июня. Власти Новой Зеландии потратят около 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения. Об этом говорится в совместном заявлении министров полиции и финансов страны.

Отмечается, что после теракта в городе Крайстчерч, где погибли 50 человек, премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила о введении в Новой Зеландии запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки. Как пишет издание New Zealand Herald, в бюджете государства предусмотрены 190 миллионов новозеландских долларов (124,7 миллиона американских долларов) для выкупа этого оружия и еще 18 миллионов новозеландских долларов (11,8 миллиона долларов США) для разработки схемы их сбора.

15 марта вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек и еще около 40 человек получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант вел трансляцию преступления в прямом эфире в Facebook. Видеозапись была в свободном доступе в соцсети на протяжении трех часов. Из-за этого ролик разошелся миллионами копий.

Напомним, трансляция длилась 17 минут. Видео расправы над мирными прихожанами мечетей увидели миллионы людей по всему миру. Из-за бездействия администрации Facebook на протяжении нескольких часов сотни пользователей перепостили ссылки на стрим.

Социальная сеть заявила, что за «первые 24 часа» было удалено около 1,5 миллиона копий видео, на которых запечатлена стрельба. Еще около 1,2 миллиона роликов были заблокированы при загрузке.

Поведение модераторов и администрации Facebook возмутило людей по всему миру. В Госдуме призвали принять решительные меры и заблокировать Facebook за предоставление свободного доступа к незаконному жестокому контенту. Депутат Виталий Милонов отметил, что западные социальные сети придерживаются двойных стандартов и демонстрируют равнодушие к трагедиям.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Facebook блокирует аккаунты российских СМИ без видимых причин, однако совершенно спокойно относится к трансляции терактов.