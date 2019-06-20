Хоккеист Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Лас-Вегас, 20 июня. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам сезона в Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает RT, в сезоне 2018/19 в НХЛ россиянин в составе «Тампы» набрал 128 очков, забросив в ворота соперников 41 гол, а также отдав в общей сложности 87 результативных передач.

Кроме того, в ушедшем сезоне спортсмен с показателем 128 очков установил новый рекорд среди отечественных хоккеистов, выступавших за океаном. До этого более четверти века рекордсменом был Александр Могильный, который в сезоне 1992/93 набрал 127 очков.

Также Никита Кучеров по итогам прошлого сезона стал самым результативным игроком в Национальной хоккейной лиге за последние 23 года, набрав максимальное количество баллов за чемпионат.

«Тампа» в сезоне 2018/19 заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы, однако команда уступила в первом же раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом в серии 0:4.

Добавим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Тампы» Никита Кучеров и вратарь команды Андрей Василевский попали в первую символическую сборную по итогам сезона в НХЛ.

Кроме того голкипер «Тампы» стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю. Ранее из россиян эту награду получал только голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский.