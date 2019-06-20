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Хоккеист Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

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Хоккеист Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Лас-Вегас, 20 июня. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам сезона в Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает RT, в сезоне 2018/19 в НХЛ россиянин в составе «Тампы» набрал 128 очков, забросив в ворота соперников 41 гол, а также отдав в общей сложности 87 результативных передач.

Кроме того, в ушедшем сезоне спортсмен с показателем 128 очков установил новый рекорд среди отечественных хоккеистов, выступавших за океаном. До этого более четверти века рекордсменом был Александр Могильный, который в сезоне 1992/93 набрал 127 очков.

Также Никита Кучеров по итогам прошлого сезона стал самым результативным игроком в Национальной хоккейной лиге за последние 23 года, набрав максимальное количество баллов за чемпионат.

«Тампа» в сезоне 2018/19 заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы, однако команда уступила в первом же раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом в серии 0:4.

Добавим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Тампы» Никита Кучеров и вратарь команды Андрей Василевский попали в первую символическую сборную по итогам сезона в НХЛ.

Хоккеист Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Кроме того голкипер «Тампы» стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю. Ранее из россиян эту награду получал только голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский.

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Автор: Константин Терехов
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