Алибасов лишил сына наследства

Москва, 20 июня. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов решил лишить родного сына Бари Алибасова-младшего наследства.

Об этом пишет KP.Ru со ссылкой на самого деятеля шоу-бизнеса: причина такого жесткого поступка Алибасова-старшего кроется в том, что Бари Бариевич решил заработать на ситуации вокруг его отца.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил продюсер сразу после того, как его выписали из НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

В настоящий момент продюсер идет на поправку, находится в окружении родных и близких, ни на минуту не отпускает от себя любимого кота Чучу, который, к слову, за то время пока Алибасов был в реанимации, успел стать «звездой».

Как пишет «Газета.ru», пока хозяин кота был в больнице, тот успел каким-то образом убежать из дома и потеряться. Нашедшему обещали 800 тыс. рублей, но оказалось, что, приютившие питомца от вознаграждения отказались.

«У меня мозг заработал только три дня назад. До этого 13 дней не работал. Чуча забыл меня за эти тринадцать дней, но уже вспомнил, уже не отходит от меня», — поделился Алибасов.

Напомним, что несчастный случай произошел с продюсером 4 июня: заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, после чего Алибасова доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

У шоумена, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.