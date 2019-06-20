Разведывательный беспилотник США сбит в небе над Ираном

Тегеран, 20 июня. Иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Журналисты ссылаются на Корпус стражей Исламской революции, который опубликовал заявление утром, 20 июня. В нем утверждается, что беспилотник Global Hawk был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган.

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH — Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019

Отметим, что напряженные отношения между США и Ираном ухудшились после сообщений СМИ о нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Арабские и иранские журналисты заявили, что танкеры якобы были атакованы торпедами, после чего произошли взрывы.

Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран. Госсекретарь США Майк Помпео сослался на данные американской разведки. Позже были обнародованы снимки якобы подтверждающие причастность Тегерана. Пентагон утверждает, что на снимках изображено, как будто бы иранские военные снимают взрывное устройство с борта танкера. На другой фотографии изображен катер без опознавательных знаков и десять человек в темно-зеленой униформе. Вашингтон утверждает, что это члены КСИР.

Как сообщает «Газета.ru», после инцидента Штаты заявили, что направят на Ближний Восток дополнительную тысячу военнослужащих. В Пентагоне подчеркнули, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что обвинения Ирана «в атаке» на танкеры являются методом прессинга, который часто используют США в отношении других стран.