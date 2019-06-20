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Россия

Новый штраф для автомобилистов может появиться в России

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Новый штраф для автомобилистов может появиться в России

Москва, 20 июня. Российское правительство предложило штрафовать автомобилистов, которые проехав по платной дороге, по тем или иным причинам не оплатили проезд.

Как сообщает «Парламентская газета», этот вопрос в числе прочих будет рассматриваться сегодня на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В правительстве считают, что для того, чтобы штрафовать водителей за не оплату проезда, необходимо использовать систему «свободный поток» (free-flow), которая сделает передвижение по платной дороге свободнее.

Сейчас же для проезда по таким дорогам автолюбителями приходится останавливаться на пункте взимания платы, при этом строительство такого рода пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. В качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку», — считают авторы документа.

Как особо подчеркивают в правительстве, собранные при штрафовании деньги, в случае, если инициатива Кабмина будет воплощена в жизнь, в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты российских регионов.

Новый штраф для автомобилистов может появиться в России

«Газета.ru» напоминает, что в России сегодня плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 километров в 13 регионах.

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Автор: КонстантинТерехов
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