Беженцы из Идлиба разместились в лагере Харджилла под Дамаском

Дамаск, 20 июня. Беженцы из Идлибской зоны деэскалации получили медицинскую помощь, пособия на проживание и питание в лагере Харджилла в провинции Риф-Дамаск.

По словам главы управы района Абдурахмана Хазиба, приехавшие беженцы не имели никаких вещей, кроме тех, что были на них. Власти оперативно отреагировали и обеспечили людей всем необходимым.

«Даже получают пособие, небольшое, правда, но все же получают», — заявил Хазиб.

В лагере беженцев работает поликлиника. Врачи говорят, что раньше сталкивались с различными трудными случаями, которые требовали серьезного лечения, сейчас сирийцы приходят с обычными жалобами.

Всего в Харджилле находятся 1,5 тысячи человек. Они сбежали из Идлиба после того, как район был захвачен боевиками, сообщает РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти России и Турции вмешаться в ситуациюв Идлибе. Он подчеркнул, что мирные жители платят огромную цену, находясь в постоянной опасности.

«Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они — подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию», — заявил Гуттереш.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ряд стран стран Запада передают искаженную ситуацию по ситуации в Сирии, сообщает RT.

Напомним, всего в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них контролируются властями Сирии, четвертая — в провинции Идлиб находится под контролем боевиков. Всего зону деэскалации готовы покинуть 80 тысяч человек.