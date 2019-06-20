Трамп заявил, что американские СМИ теряют интерес к его «связям» с Россией

Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп полагает, что СМИ США потеряли интерес к теме приписываемых ему «связей» с Москвой.

В эфире телеканала Fox News американский лидер сказал, что средства массовой информации в США уделяют все меньше внимания приписываемым ему связям с Россией.

«СМИ не говорят о России так много. Доклад Мюллера (спецпрокурора США Роберта Мюллера — прим. ФАН) подтвердил, что не было никакого сговора с Россией. Я уже не слышу постоянно о России, они это прекратили. Это все было мистификацией», — заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что значительная часть американских СМИ по-прежнему выступает в поддержку его политических оппонентов. По словам Трампа, ему приходится бороться и с демократами, и со СМИ.

«Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами», — констатировал он.

Напомним, спецпрокурор Мюллер в течение двух лет вел расследование по факту имевшего якобы место вмешательства РФ в выборы президента США после того, как демократы обвинили Трампа в «связях» с Россией.

Следствие обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Признав свое поражение и не представив никаких доказательств «сговора», Мюллер подал в отставку.

Трамп назвал вопрос с расследованием спецпрокурора закрытым. В России отмечают, что «охота на ведьм» в США и болезненно-навязчивые попытки поиска «русского следа» связаны исключительно с решением внутриполитических американских проблем.

В ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Российский лидер подчеркнул, что это принципиальная политика Москвы.