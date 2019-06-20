Трамп заявил, что американские СМИ теряют интерес к его «связям» с Россией
Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп полагает, что СМИ США потеряли интерес к теме приписываемых ему «связей» с Москвой.
В эфире телеканала Fox News американский лидер сказал, что средства массовой информации в США уделяют все меньше внимания приписываемым ему связям с Россией.
«СМИ не говорят о России так много. Доклад Мюллера (спецпрокурора США Роберта Мюллера — прим. ФАН) подтвердил, что не было никакого сговора с Россией. Я уже не слышу постоянно о России, они это прекратили. Это все было мистификацией», — заявил Трамп.
Глава Белого дома отметил, что значительная часть американских СМИ по-прежнему выступает в поддержку его политических оппонентов. По словам Трампа, ему приходится бороться и с демократами, и со СМИ.
«Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами», — констатировал он.
Напомним, спецпрокурор Мюллер в течение двух лет вел расследование по факту имевшего якобы место вмешательства РФ в выборы президента США после того, как демократы обвинили Трампа в «связях» с Россией.
Следствие обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Признав свое поражение и не представив никаких доказательств «сговора», Мюллер подал в отставку.
Трамп назвал вопрос с расследованием спецпрокурора закрытым. В России отмечают, что «охота на ведьм» в США и болезненно-навязчивые попытки поиска «русского следа» связаны исключительно с решением внутриполитических американских проблем.
В ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Российский лидер подчеркнул, что это принципиальная политика Москвы.