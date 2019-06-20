National Interest объяснил, почему НАТО следует опасаться С-400

Вашингтон, 20 июня. США и другим государствам – членам Североатлантического альянса следует опасаться ЗРК С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

По данным журналистов американского специализированного издания, российские зенитные ракетные комплексы обладают целям рядом стратегических преимуществ в экономическом противостоянии, сообщает РИА Новости.

В первую очередь, авторы статьи напоминают, что за российским оружием буквально выстроилась очередь – приобрести ЗРК хотят такие государства, как Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Как следствие, продажи зенитных ракетных комплексов способствуют диверсификации экономики, снижению негативных экономических эффектов и создают базу для модернизации вооружения в России.

Второй момент, на который обращают внимание эксперты американского издания — престиж и мировой статус, которые создаются от понимания, что наша страна разрабатывает продвинутые системы вооружения.

В-третьих, это развитие глубокого сотрудничества между Россией и государствами, которые приобретают С-400. Ведь приобретение ЗРК потребует обучение военнослужащих, а также техническое обслуживание и снабжение запчастями.

Последний аргумент, который приводит National Interest – это победы России в «гибридной войне». К примеру, в случае завершения сделки с Анкарой, Москва разместит системы отечественного производства на территории НАТО.

«Соединенные Штаты не зря угрожает Турции санкциями и исключением из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия», — резюмируют эксперты американского специализированного издания.

Как напоминает «Газета.ru», турецкие власти не раз подчеркивали, что не откажутся от покупки российских зенитных ракетных комплексов C-400, первая партия которых должна поступить в начале июля.