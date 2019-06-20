В Раде возмутились словами Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Киев, 20 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение прав России в ПАСЕ. Его слова возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, об этом она заявила на заседания украинского парламента.

«Ошеломляет смена риторики наших западных партнеров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации», — высказалась Геращенко.

По ее словам, Россия якобы не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ. Геращенко также заявила, что Украина будет защищать принципы Совета Европы, которые базируются на уважении к правам человека.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает за то, чтобы избежать выхода Москвы из Совета Европы.

«Это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав», — заявил французский лидер.

Напомним, что Россия лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за воссоединения с Крымом.В ответ на это Москва приостановила свою работу в организации, а также перестала платить взносы. Это существенно ударило по бюджету ПАСЕ, сообщает «Газета.ru».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение российской делегации в ПАСЕ должно произойти, но «не любой ценой». Она подчеркнула, что в настоящий момент предпринимаются усилия по возвращению России в ПАСЕ, сообщают «Известия».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российская делегация не должна быть лишена каких-либо полномочий, в противном случае Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ.