Депутат Рады Бойко объяснил, с какой целью приезжал в Россию

Киев, 20 июня. Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко рассказал о целях своей поездки в Россию.

Как заявил Бойко, основная задача его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» состоит в снижении коммунальных тарифов для жителей Украины. В ходе визита в Россию он обсуждал возможность перехода на прямые закупки газа у РФ.

«Снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контакты с Российской Федерацией. Убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы. Это абсолютное преступление перед собственным народом», — рассказал депутат.

Бойко пояснил, что дважды проводил переговоры в Москве, куда отправился со своим соратником Виктором Медведчуком, чтобы найти возможность прямых закупок российского газа. По его словам, они поняли, что это возможно.

«Как только это произойдет — люди сразу почувствуют облегчение», — подчеркнул Бойко.

Напомним, Украина «отказалась» от российского газа в ноябре 2015 года, после чего начала закачивать в свои хранилища российское же топливо, приобретенное по реверсу у ряда европейских стран, что повлияло на конечную цену на газ для украинских жителей.

Еще одним фактором, который привел к росту коммунальных тарифов для населения, стали договоренности Украины с Международным валютным фондом, который выдвинул в качестве одного из условий предоставления Киеву очередных кредитов повышение тарифов на услуги ЖКХ. Таким образом, за период с 2013 по 2016 год цена на тысячу кубометров газа на Украине выросла с 725 до почти семи тысяч гривен, а в ноябре прошлого года повысилась еще на 23,5 процента.

После визита Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины начала в их отношении доследственную проверку. Политиков подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.