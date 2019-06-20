СМИ узнали о дружбе между замгоссекретаря США и экс-бойфрендом Бутиной

Вашингтон, 20 июня. Заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон и ее муж состояли в дружеских отношениях с бывшим бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной.

Как сообщает ТАСС, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне, написала накануне американская газета The Washington Post, ссылаясь на свои информированные источники.

По данным СМИ, Эриксон два года назад проводил церемонию заключения брака Томпсон, на тот момент — помощника вице-президента Майкла Пенса по национальной безопасности, и Дэвида Джиллиана.

При этом, по данным издания, высокопоставленный дипломат из Соединенных Штатов Америки не стала афишировать данный факт во время слушаний по утверждению своей кандидатуры весной прошлого года.

Реакция из американского парламента после разглашения этой информации последовала незамедлительно: в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса сообщили, что займутся расследованием факта не предоставления Томпсон данных о связях с бывшим бойфрендом Бутиной.

«Эти сообщения о заместителе госсекретаря Томпсон ставят вопросы о ее отношении ко всей важной информации во время процесса утверждения сенатом», — пояснил демократ Роберт Менендес.

Как напоминает «Газета.ru», в июле прошлого года Мария Бутина была арестована в Вашингтоне по обвинению в связях с разведкой РФ и работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без регистрации.

В декабре 2018-го она в рамках сделки со следствием признала свою вину в участии в заговоре против США. В апреле текущего года Бутину приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Она будет освобождена и депортирована в Россию 5 ноября.