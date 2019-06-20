Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Москва, 20 июня. Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян. Ответы российского лидера вызывают интерес у 80% граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ.

По данным социологов, полностью прямую линию готовы посмотреть 29% россиян. 12% намерены ознакомиться с отдельными фрагментами, 34% респондентов планируют узнать ответы Путина из газет или интернета. Проигнорируют прямую линию 10% опрошенных.

Большинству россиян (77%) интересно выступление российского лидера, 22% респондентов — скорее не интересно. Опрос был проведен посредством телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интерес у россиян к прямой линии по-прежнему огромен. В настоящий момент к эфиру поступило свыше миллиона вопросов.

«Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе», — подчеркнул Песков.

Напомним, что прямая линия пройдет 20 июня. Она станет 17-й по счету. Впервые общение в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию будут вести телеканалы Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, а также радиостанции «Маяк», «Вести FM», и «Радио России».

Федеральное агентство новостей проведет текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с россиянами.