Названы сроки запуска досмотровых комплексов на железнодорожной части Крымского моста

Москва, 20 июня. Представитель холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков рассказал о сроках сдачи досмотровых комплексов на Крымском мосту.

По словам Фурсикова, оборудование для инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на Крымском мосту уже готово, его начали доставлять на объект и смонтируют не позднее декабря нынешнего года.

«Мы являемся исполнителями работ по оснащению технологического оборудования ИДК. Как только заказчик предоставит строительную готовность объекта, мы готовы к проведению работ. На сегодняшний день срок сдачи объекта, железнодорожного инспекционно-досмотрового комплекса — декабрь 2019 года. Если строительную готовность предоставят раньше, мы готовы к проведению работ», — приводит слова Фурсикова РИА Новости.

Представитель «Росэлектроники» рассказал, что холдинг разработал и выпускает различные типы ИДК для контроля грузов, перевозимых разными видами транспорта, а также для проверки самих транспортных средств, чтобы обнаруживать товары, запрещенные к обороту на территории РФ.

«Холдинг производит мобильные, стационарные, автомобильные и железнодорожные досмотровые комплексы. Завершена разработка нового типа стационарных ИДК, позволяющих проводить досмотр автомобилей на скорости до 10 километров в час, что может в разы увеличить пропускную способность», — рассказал Фурсиков.

По словам специалиста, ИДК, помимо контроля в пунктах пропуска, применяются для обеспечения безопасности на стратегически важных объектах. На сегодняшний день на Крымском мосту установлены автомобильные досмотровые комплексы, а железнодорожные грузы будут контролировать еще два ИДК.

Напомним, в минувшую пятницу строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, являющегося самым протяженным мостом в России — его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение на мосту открыли в прошлом году, регулярное железнодорожное сообщение планируется открыть в конце текущего года.

Как пишут «Известия», первыми по Крымскому мосту пройдут пассажирские поезда по направлению Симферополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург.