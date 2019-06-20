США перебросят на Ближний Восток комплексы Patriot и самолеты-разведчики

Вашингтон, 20 июня. Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительные ЗРК Patriot, дроны, разведывательные самолеты и контингент военных численностью в тысячу человек.

Об этом РИА Новости сообщила представитель военного ведомства Соединенных Штатов Америки Ребекка Ребарич, уточнив, что таким образом Вашингтон не добивается конфликта с Тегераном.

«Силы США в составе примерно тысячи человек включают батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал», — пояснила коммандер.

«Соединенные Штаты не добиваются конфликта с Ираном, но мы способны и готовы защищать американские силы и наши интересы в регионе», — добавила представитель министерства обороны

Как напоминает «Газета.ru», о том, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные людские и технические военные силы в пентагоне заявляли в начале недели.

При этом в российском оборонном ведомстве такие планы Соединенных Штатов ранее назвали провокационными и нацеленными на провоцирование военного конфликта в регионе.

Добавим, что в понедельник руководитель американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Ирану. Глава Госдепа подчеркнул, что среди возможных сценариев противодействия рассматривают и военный, но Вашингтон не хочет войны с Тегераном.