Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20

Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером РФ Владимиром Путиным в Японии.

Трамп сообщил, что встретится с Путиным на саммите «большой двадцатки», который пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее стороны заявляли о возможности встречи, но еще накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока не получено подтверждение Вашингтона.

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле прошлого года в Хельсинки. Тогда лидеры двух стран пообщались с глазу на глаз, провели рабочий завтрак с участием глав внешнеполитических ведомств, а также выступили на совместной пресс-конференции.

Как стало известно на днях, одной из тем, которую могут обсудить президенты в Японии, станут кибератаки. Путин неоднократно предлагал Вашингтону наладить сотрудничество в области кибербезопасности, но до сих пор эти предложения отвергались властями Соединенных Штатов.

По словам Пескова, в графике двусторонних встреч российского лидера может быть запланирована также встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Решение о проведении саммита G20 в Японии в 2019 году было принято по итогам прошлогодней встречи лидеров «большой двадцатки» в Германии. Осака — третий по численности населения город Японии, в нем проживают более 2,7 млн человек.