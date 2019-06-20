Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с применением социальной инженерии

Москва, 19 июня. В Сбербанке заявили о росте случаев мошенничества с применением социальной инженерии на 4-6% в месяц.

«Тренды киберпреступности остаются прежними: в нашей стране социальная инженерия продолжает рост. Пока не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии», — заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Однако, он считает, что тренд в ближайшее время станет возможно переломить. Кузнецов подчеркнул, что для этого есть все основания: законодательные инициативы, успешные действия правоохранительных органов, различные решения Банка России, сообщает РИА Новости.

Зампред правления Сбербанка отметил, что раньше жертвами атак были люди пожилого возраста, теперь впервые стали лидировать группы людей в возрасте от 25 до 35 лет.

Ранее эксперты рассказали о схеме кражи денег через терминалы Сбербанка. Злоумышленники выбирают в платежном терминале проведение операции, но не завершают ее и не вставляют банковскую карту. Клиент подходит к устройству и видит предложение вставить банковскую карту и ввести пин-код. В том случае, если он совершает эти действия, с его карты списываются деньги. Схема срабатывает в течение полутора минут после ухода мошенника.

В беседе с Федеральным агентством новостей заместитель руководителя международной компании Group-IB Ярослав Каргалев рассказал, как противостоять киберпреступникам, которые пытаются заполучить деньги с банковской карты.