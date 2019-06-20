В ДНР отреагировали на обвинения следственной группы по МН17

Донецк, 20 июня. Депутат народного совета ДНР Олег Онопко назвал обвинения следственной группы по MH17 актом информационной войны.

По словам Онопко, новые голословные обвинения Совместной следственной группы (ССГ), расследующей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, являются очередным актом информационной войны против России и Донбасса.

«Заявление государственной прокуратуры Нидерландов — акт информационной войны, которую ведут против России и Донбасса отдельные страны Запада и Украина. Выдвинутые обвинения — не что иное, как еще одно проявление антироссийской политики постправды в стиле «хайли лайкли», — приводит РИА Новости слова Онопко.

Депутат подчеркнул, что доказательная база ССГ выстроена на информации из непроверенных источников, таких как социальные сети. При этом в докладе отсутствуют «объективные свидетельства и доказательства». Онопко отметил, что Россия привела достоверную информацию о том, что сбившая пассажирский самолет ракета находилась на вооружении в 223-м зенитном ракетном Теребовлянском полку Украины, но международная следственная группа полностью проигнорировала эти данные.

«За грубой фальсификацией и подтасовкой «доказательств» виден политический заказ, а не стремление установить истинную причину трагедии. В очередной раз в расследовании сознательно игнорируются многочисленные доказательства, представленные российской стороной, а также свидетельства местных жителей. Вместо этого на основе абстрактных предположений выдвигаются обвинения, которые не выдерживают критики», — резюмировал Онопко.

Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июня 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием трагедии, установила, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который якобы стоял на вооружении одной из воинских частей ВС РФ. В 2018 году Россия обнародовала документы, из которых следует, что ракета, сбившая Boeing, была произведена в СССР в 1986 году, после чего поступила в одну из воинских частей Украинской ССР и больше не вывозилась на территорию России. Эта информация была полностью проигнорирована ССГ. Москва неоднократно подчеркивала, что готова сотрудничать со следствием по MH17 и заинтересована в установлении виновных, но следственная группа не допускает российских специалистов к расследованию катастрофы.

В МИД РФ отмечают, что у России возникают справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Эту позицию разделяет и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который назвал доклад ССГ излишне политизированным и высказал сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за случившееся якобы лежит на России.