Киев, 20 июня. Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые хотели уйти с позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Инцидент произошел 18 июня около населенного пункта Троицкое. Трое военнослужащих одного из подразделений 30-й бригады ВСУ хотели оставить свои позиции. В ответ на такие действия командир взвода открыл огонь на поражение из автомата. В настоящий момент солдаты находятся в одной из больниц Троицкого района с серьезными ранениями. В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что руководство бригады скрыло этот факт от военнослужащих.

Отметим, это не первый инцидент с пьяным командиром в бригадах ВСУ. Так, 12 июня один из военных расстрелял двоих солдат во время ссоры. Для расследования в 14-ю бригаду прибыла комиссия штаба.

Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомча назвал одной из фундаментальных проблем украинской армии нездоровые отношения между военными. По его словам, солдаты, видя нарушения, не докладывает своему непосредственному руководителю, а сообщают волонтерам. Он подчеркнул, что военнослужащие не доверяют друг другу.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. В стране были проведены новые президентские выборы. Донбасс не согласился на условия власти и заявил о независимости, после этого Киев ввел на юго-восток Украины войска: началась гражданская война. Для урегулирования конфликта была создана контактная группа в Минске. С 2014 года многократно принимаются соглашения «режима прекращения огня», которые игнорируют украинские военные, сообщает «Газета.ru».