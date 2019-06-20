Порошенко заявил о создании «спецназа» против России

Киев, 20 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» «политическим спецназом» против России.

Как заявил Порошенко, «Европейская солидарность» не позволит Украине «вернуться в сторону России». Бывший украинский президент сообщил в своем Twitter, что за пять лет, в течение которых он руководил страной, был заложен «фундамент украинской государственности» — армия, язык и вера. По его словам, сейчас некие силы пытаются «нанести удар» в спину армии, отменить закон о государственном языке и запретить «украинскую церковь».

«Уже сейчас слышен грохот бульдозера, пытающегося разрушить духовный фундамент нашей государственности. «Европейская солидарность» — политический спецназ, способный защитить наше государство», — написал Порошенко.

Политик рассказал, что его партия планирует принять участие в выборах в Верховную раду Украины с целью «не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути к вступлению в Евросоюз и НАТО».

Пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Порошенко.

«Петр. Ваша личная церковь была лишь пиаром. Как раз перед выборами. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ФАН) побывал на передовой в первые дни (своего президентства — прим. ФАН), а вы поехали лишь спустя шесть месяцев президентства», — ответил бывшему президенту @Ice75891807.

«Ты продал нашу (!) Украину кредиторам», — написал @Mad_Kotleta.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду на Украине должны пройти 21 июля текущего года.

Ранее RT сообщил, что рейтинг партии Порошенко «Европейская солидарность» упал до уровня проходного барьера.