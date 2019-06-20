В ДНР раскритиковали предложение Кучмы по снятию блокады Донбасса

Донецк, 20 июня.Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка раскритиковал экс-президента Украины, представителя Киева на заседаниях контактной группы в Минске Леонида Кучму за предложение по снятию блокады Донбасса.

«Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания», — считает Бидевка.

Он напомнил, что экономическую блокаду республик инициировал Киев. Руководство ДНР и ЛНР перевело украинские предприятия под внешнее управление, чтобы предотвратить экономический коллапс в республиках, подчеркнул Бидевка.

Ранее экс-президент Украины, представитель Киева на заседаниях контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что в Киеве смогут рассмотреть возможность снятия экономической блокады региона, только после возвращения контроля над активами на юго-востоке страны, сообщает RT.

Председатель народного совета ДНР напомнил, что заявление Кучмы «не более чем слова». Он подчеркнул, что за каждым, кто связан с политикой в стране, «неизменно стоят интересы олигархов».

Напомним, что в 2017 году Киев ввел торговую блокаду Донбасса, заблокировав поставки угля. Руководство республик ввело внешнее управление на украинских предприятиях Донбасса. После этого Киев начал грузовую транспортную блокаду этого региона. Она будет действовать пока предприятия ДНР и ЛНР не вернуться под юрисдикцию Украины, сообщает «Газета.ru»

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за каждого пострадавшего жителя Донбасса.