В Facebook признались, что проглядели «вмешательство хакеров» в выборы в США

Нью-Йорк, 20 июня. Исполнительный директор компании Facebook Шерил Сэндберг заявила об упущении «атаки хакеров» в ходе выборов в США в 2016 году.

Сэндберг сообщила, что руководство Facebook «не смогло разглядеть» вмешательство в ход президентских выборов в США три года назад. Как сообщает The Wall Street Journal, такое признание исполнительный директор компании сделала на фестивале креативности «Каннские львы — 2019». По ее словам, «вмешательство» заключалось в размещении дезинформации в социальной сети Facebook, которое «проглядели» в компании.

«Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели», — сказала Сэндберг.

Она пояснила, что в Facebook были готовы к отражению хакерских атак, но оказались неспособны противостоять волне дезинформации.

Кроме того, Сэндберг сообщила об отсутствии у компании планов по крупным приобретениям. Исполнительный директор назвала важным осуществление небольших сделок, приведя в пример покупку приложения Instagram, когда в одноименной компании в 2012 году работали всего 13 человек.

Ранее власти США неоднократно критиковали Facebook за недостаточное, по их мнению, противодействие распространению «вредоносной информации».

Напомним, компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и приложение Instagram, была основана в 2004 году Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками по Гарварду. По последним оценкам, ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,2 миллиарда пользователей.

Ранее RT сообщил, что под видом борьбы за правду в социальных сетях американский истеблишмент формирует инструмент цензуры и борьбы с инакомыслием.