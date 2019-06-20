СМИ узнали о планах Абрамовича приобрести самую дорогую виллу Израиля

Тель-Авив, 20 июня. Израильская газета Calcalist сообщает о намерении бизнесмена Романа Абрамовича приобрести виллу за 64 млн долларов.

По данным издания, самая дорогая вилла в Израиле находится в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах к северу от Тель-Авива. Сообщается, что три месяца назад Абрамович арендовал дом, после чего подписал опцион на его приобретение. Владельцем виллы является миллиардер Алан Говард, который в 2006 году приобрел два земельных участка, объединил их и построил роскошное здание.

Вилла площадью в две тысячи квадратных метров расположена на участке в 0,9 гектара. Абрамович, как сообщает газета, намерен приобрести ее за 64 миллиона долларов.

Как пишет Calcalist, вилла в Герцлии-Питуах — не первый крупный объект недвижимости, приобретенный Абрамовичем в Израиле, гражданство которого он получил около года назад. В 2015 году предприниматель купил за 25 миллионов долларов отель-бутик «Варсано» с прилегающим участком в 0,15 гектара. Объект расположен в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива. По некоторым данным, Абрамович намерен построить там городскую виллу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Роман Абрамович вошел в список богатейших людей Великобритании.