Гиперзвуковую ракету нового типа анонсировали в США

Вашингтон, 20 июня. Американские инженеры представили концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week.

Разработкой занималась военно-промышленная компания из США Raytheon. Специалисты утверждают, что ракета может развивать скорость в 5 Маха. Этот показатель в пять раз превышает скорость звука. Журналисты отмечают, что у ракеты отсутствуют воздухозаборники, однако конструкторы часто маскируют столь прорывные технологии.

Вице-президент Raytheon Том Бассинг заявил, что аналогов этой ракеты в мире не существует.

«Это оружие являет собой фундаментальные изменения», — отметил Бассинг.

В 2018 году американские военные инженеры занялась разработкой гиперзвуковой ракеты ARRW класса «воздух-поверхность». Параллельно разрабатывается гиперзвуковая ракета HCSW дальнего радиуса действия.

Борьба за гиперзвуковые технологии является новой мировой гонкой. Ее можно сравнить с созданием атомного оружия в середине прошлого века. Одним из преимуществ этого вида вооружения —гиперзвуковые ракеты невидимы на радарах потенциального противника.

Напомним, российские инженеры разрабатывают «миниатюрную» версию гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ей будут вооружены малые ракетные корабли проект 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт». Пуск нового «Циркона» будет осуществляться из специального контейнера, об этом сообщают «Известия».

Ракета «Циркон» может нейтрализовать корабли ВМС США на расстоянии не менее тысячи километров. По словам израильского аналитика Якова Кедми, Россия опережает США в области строительства гиперзвуковых ракет на несколько поколений.