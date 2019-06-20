СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от российских двигателей

Пекин, 20 июня. Китайское издание Sohu рассказало о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России.

Авторы статьи, опубликованной в китайском издании, обращают внимание на то, что не так давно в США в ходе испытаний первой ступени новой ракеты-носителя OmegA произошел взрыв. Сообщается, что это может свидетельствовать о проблемах Соединенных Штатов в космической отрасли — в данный момент они не способны создать надежный силовой агрегат. Ситуация осложняется тем, что Вашингтон заявил о намерении отказаться от закупок российских ракетных двигателей РД-180 после 2022 года.

Американские разработчики утверждают, что полностью удовлетворены результатами испытания ракеты-носителя OmegA. По мнению китайских аналитиков, эти слова можно трактовать как неудачную попытку скрыть свой провал.

«Американцы навредили сами себе, прекратив широкоформатное сотрудничество с Россией в космической области», — подчеркивает издание.

Авторы статьи напоминают, что на протяжении многих лет российская сторона была ответственной за доставку грузов на Международную космическую станцию и исправно выполняла взятые на себя обязательства. По контракту с NASA перевозками занимаются также компании Space X и Orbital ATK, которые широко используют ракеты-носители Antares 230, оснащенные российскими двигателями РД-181. США заявили о разработке собственных силовых агрегатов, призванных заменить двигатели, произведенные в РФ, но американские проекты далеки от своего завершения.

Соединенные Штаты планируют решить проблему с двигателями до 2022 года, но эксперты из КНР сомневаются в том, что им удастся осуществить задуманное. Напомним, президент США Дональд Трамп издал запрет на использование услуг России при космических запусках. Ограничительные меры должны вступить в силу с 31 декабря 2022 года.

«Американцы пожалеют о своих поспешных шагах в отношении РФ, когда останутся без ракет, способных осуществлять космические полеты в стандартном режиме», — резюмируют авторы статьи.

Как пишет «Газета.ру», Пентагон запретил сотрудничать с РФ в космической сфере из-за «угроз в области кибербезопасности».