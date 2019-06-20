Глава ДНР назвал Зеленского ответственным за каждого пострадавшего жителя Донбасса

Донецк, 20 июня. Президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за пострадавших от действий киевских силовиков жителей Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Зеленский, как главнокомандующий украинской армией, несет личную ответственность за каждый выпущенный по нашей территории снаряд, за каждый разрушенный дом, за каждого раненного и убитого», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что президент Украины не сможет избежать ответственности. Пушилин напомнил, что ВСУ используют тяжелое вооружение при обстрелах территорий ДНР и ЛНР. Это вооружение запрещено минскими соглашениями. Глава ДНР призвал мировое сообщество жестко и безапелляционно отреагировать на обстрелы Донбасса украинской армией, сообщает Донецкое агентство новостей.

Отметим, 19 июня состоялось заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в ходе которого участники не смогли договориться о новом прекращении огня.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция, которая провела новые президентские выборы. На них победил Петр Порошенко. Жители юго-востока Украины не признали новую власть в стране и заявили о независимости. После этого Киев ввел на территорию ДНР и ЛНР войска. В результате гражданской войны около 13 тысяч человек погибли, 30 тысяч человек — пострадали, сообщает «Газета.ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что украинская сторона будет действовать в рамках минских соглашений.

«Никто не хочет, чтобы Украина была «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что единственный путь урегулирования конфликта на Донбассе — дипломатический. По его словам, возвращение «неподконтрольных территорий» является приоритетом для украинской власти.