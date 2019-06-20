Ученые зафиксировали рекордное таяние ледников в Гималаях

Москва, 20 июня. Таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее в начале XXI века по сравнению с тем, что было в конце XX века. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Исследования показывают, что ледники в Гималаях «претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века».

Главной причиной данного процесса ученые называют потепление в регионе, которое зафиксировали метеорологические станции: средняя температура воздуха увеличилась на градус по сравнению с данными последней четверти прошлого века.

Отдельное внимание исследователи сосредоточили на последствиях этого процесса, который напрямую коснется примерно 800 млн человек, проживающих возле рек, стекающих с горных вершин. Ускоренное таяние льдов в течение ближайших десятилетий в конечном счете приведет к нехватке воды, передает RT. Также, по мнению исследователей, риск состоит в том, что в ближайшее время процесс может привести к разрушительным и смертельно опасным наводнениям.

Ранее австралийские ученые сообщили, что глобальное потепление повысит температуру на Земле на три градуса к 2050 году. Это окажет разрушительное действие на главные экосистемы планеты, включая ледники в Арктике, тропические леса Амазонии и коралловые рифы.

Российские и американские ученые в совместном исследовании пришли к выводу, что климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. Предполагается, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.