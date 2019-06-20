Зеленский боится «сойти с ума» в здании президентской администрации

Киев, 20 июня. Президент Украины Владимир Зеленский опасается за свое психическое здоровье, если ему придется и дальше работать в здании президентской администрации в Киеве.

«Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема — это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — заявил президент Украины журналистам.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день «уже есть план, есть сроки, есть конкретные здания», куда можно будет переехать. На сроках сказывается финансирование: глава государства не хочет тратить деньги из бюджета на эти цели.

Журналисты поинтересовались, не планируется ли превратить нынешнее здании администрации в музей.

«Да, большой художественный музей», — с иронией ответил Зеленский.

Шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. За первые недели у власти политик успел заявить о себе, причем не всегда стандартным для президента образом. В частности замглавы администрации украинского лидера Юрий Костюк сообщил, что команда Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. В нынешнем здании, по его словам, работать «очень трудно».

В минувший понедельник экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости убрать административный центр из Киева. По его словам, он должен располагаться за приделами украинской столицы в новом здании. Это необходимо, чтобы начать все с чистого листа.