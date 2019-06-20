Родители Началовой отреагировали на слухи о строительстве храма в честь певицы

Воронеж, 20 июня. Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о реакции родителей певицы на слухи о строительстве храма в ее честь.

Фанаты покойной российской певицы Юлии Началовой устроили «сумасшедший дом» после ее смерти. Как пишет «Комсомольская правда», к могиле усопшей на Троекуровском кладбище в Москве началось настоящее паломничество. Некоторые из поклонников утверждают, что земля с могилы Началовой — лечебная, и ей якобы можно «заряжать» воду и кремы. А некий инвалид-колясочник, по слухам, вновь обрел способность ходить после посещения последнего пристанища певицы.

История получила еще более странное продолжение, когда пошли разговоры о том, что крест на могиле Началовой «замироточил». Неугомонные фанаты потребовали причислить певицу к лику святых, а на днях инициативная группа их Воронежа начала сбор подписей в поддержку строительства храма в ее честь. Церковь святой Иулии, по их мнению, можно возвести на месте Театра оперы и балета, который планируется снести в ближайшее время.

На данный момент инициатива приобрела больше противников, чем сторонников. Так, художник Никас Сафронов, лично знакомый с Началовой, заявил, что ее нельзя было назвать истовой верующей и тем более святой. Родители певицы все это время воздерживались от комментариев, никак не реагируя на шумиху в медиапространстве. Об их реакции на слухи о строительстве храма рассказала пиар-директор покойной Анна Исаева.

«Родители Юли ничего по этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез. И не обсуждают даже», — сообщила Исаева.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта нынешнего года в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Похороны состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что родителям Началовой пришлось пройти курс психологической реабилитации в одной из клиник Израиля.