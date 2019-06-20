Организация «Русское финансовое общество» попала под санкции США

Вашингтон, 20 июня. Американские власти ввели санкции против российской небанковской кредитной организации ООО «Русское финансовое общество».

Минфин США подозревает компанию в предоставлении, а также в попытках предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd, которая контролируется «главным валютным банком» Северной Кореи.

Представители Минфина считают, что «Русское финансовое общество» стало оказывать финансовую помощь КНДР сразу после получения небанковской лицензии. В министерстве также заявили, что компания открыла счета не только для Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd, но и для Korea Zinc Industrial Group. Эта организация также находится под санкциями.

Американские власти утверждают, что эти действия позволили Северной Корее получить доступ к мировой финансовой системе в обход санкций США и ООН для получения прибыли от ядерной программы.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, США вводит санкции спонтанно, импульсивно и произвольно. Он считает, что инициаторы такой политики не учитывают мнения экономических партнеров, а также долгосрочные последствия.

Напомним, что власти США и ряда европейских стран ввели санкции против России в 2014 году. Позже санкционные списки неоднократно расширялись. Москва симметрично ответила, введя продуктовое эмбарго. Европейские предприниматели жалуются на огромные убытки от антироссийских ограничительных мер. Политики в Европе призывают отменить санкции против РФ, а также начать восстанавливать нормальные отношения с Москвой.