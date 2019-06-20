Аксенов отреагировал на упоминание своего имени в докладе по МН17

Симферополь, 20 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не имеет отношения к крушению малайзийского Boeing MH17 в Донбассе.

Накануне был обнародован доклад Совместной следственной группы (ССГ) по факту крушения малайзийского Boeing MH17, произошедшего в 2014 году в Донбассе. Следствие назвало имена четверых подозреваемых по данному делу. Среди них — граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

По версии ССГ, они причастны к доставке на позицию зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы была выпущена ракета, поразившая малайзийский авиалайнер. Отметим, международное следствие не представило никаких доказательств в пользу озвученной версии и не учло данные, приведенные российской стороной, но продемонстрировало аудиозапись разговора Аксенова с Гиркиным и помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в котором вообще не говорится об авиакатастрофе.

Комментируя свое упоминание в докладе по MH17, Аксенов заявил, что поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению Boeing не имеет никакого отношения.

«Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно (ДНР и ЛНР — прим. ФАН), а так — ракеты не чистил, к запуску не готовил», — сказал глава Крыма.

Напомним, Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июня 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная группа, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, установила, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который якобы стоит на вооружении одной из воинских частей ВС РФ. В прошлом году российская сторона обнародовала документы, согласно которым ракета, сбившая Boeing, была произведена в СССР в 1986 году, после чего поступила в одну из воинских частей Украинской ССР и больше не вывозилась на территорию России. Но эта информация была проигнорирована ССГ. Москва неоднократно подчеркивала, что готова сотрудничать со следствием по MH17 и заинтересована в установлении виновных, но следственная группа продолжает не допускать российских специалистов к расследованию катастрофы.

В МИД РФ отмечают, что у российской стороны возникают справедливые вопросы относительно качества работы международной следственной группы. Эту позицию разделяет и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который назвал доклад ССГ излишне политизированным и высказал сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за случившееся якобы лежит на России.