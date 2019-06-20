Театр Волкова внесут в свод особо ценных объектов наследия по поручению Путина

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

В поручении уточняется, что ярославский театр включают в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, чтобы сохранить его художественные традиции.

В конце марта министр культуры РФ Владимир Мединский подписал указ об объединении Александринского театра и Академического театра драмы имени Волкова. Однако вскоре Медведев приостановил действие указа. Он поручил сначала обсудить возможное объединение театров с профессиональным сообществом, а также жителями Петербурга и Ярославля.



В начале апреля замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.