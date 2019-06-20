СК РФ начал проверку обращения к Путину об отсутствии коммуникаций в поселке в Татарстане

Казань, 19 июня. В Татарстане началась доследственная проверка по факту отсутствия коммуникаций в поселке для многодетных семей.

Многодетные жители поселка Подсолнухи, что в республике Татарстан, направили обращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Они рассказали, что в их населенном пункте уже несколько лет нет нормальных дорог, водопровода и газоснабжения. Этим вопросом занялись следственные органы.

«В Республике Татарстан организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом РФ, об отсутствии дорог, сетей водоснабжения и газопровода в поселке для многодетных семей», — сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Как следует из обращения местных жителей, семь лет назад многодетные семьи из Набережных Челнов получили земельные участки в поселке Подсолнухи Тукаевского района. По их словам, населенный пункт до сих пор остается без дорог и коммуникаций, а жалобы в органы местной исполнительной власти не принесли результата.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в Следственном комитете.

Как пишет «Газета.ру», после жалоб Путину на проблемы с переходом через железнодорожную линию в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело.