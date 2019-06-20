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В Венесуэле в самолете с американским номером обнаружили 143 кг кокаина

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В Венесуэле в самолете с американским номером обнаружили 143 кг кокаина

Каракас, 20 июня. В Венесуэле обнаружили и конфисковали 143 килограмма кокаина, сообщает Национальная служба по борьбе с наркотиками (ONA).

Легкий двухмоторный самолет Piper PA-31 с регистрационными номерами США был обнаружен правоохранителями Венесуэлы на нелегальном полевом аэродроме в населенном пункте Лос-Педрос, штат Фалькон. Как сообщает РИА Новости, на борту находилось 125 пакетов с наркотиками весом более 143 килограммов. Анализ показал, что вещество в пакетах — кокаин. Неподалеку были найдены также грузовик, мотоциклы и канистры с авиационным топливом, предположительно принадлежащие наркодилерам.

Руководитель ONA Альберто Матеус сообщил, что преступники пытались поменять регистрационный номер самолета на венесуэльский, чтобы избежать контроля со стороны соответствующих органов, а также «дискредитировать непреклонную политику боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком».

Ранее «Газета.ру» сообщила об обнаружении в США 16,5 тонн кокаина на борту танкера, находящегося в порту Филадельфии, штат Пенсильвания. Стоимость «груза» оценивается в 1 млрд долларов.

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Автор: Виталий Рыжков
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