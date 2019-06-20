Соловьев предложил Ковтуну «завещать свой пиджак» депутату Рады Килинкарову

Москва, 20 июня. Ведущий Владимир Соловьев в авторской программе попросил киевского политолога Вячеслава Ковтуна завещать пиджак украинскому политику, депутату Верховной рады Спиридону Килинкарову.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждалась тема выборов на Украине. Как сообщает Nation News, украинский политолог Вячеслав Ковтун решил процитировать интервью главы ЦИК Татьяны Слипачук для телекомпании ВВС. При этом эксперт стал слишком вольно обращаться с ее словами: Соловьев и эксперты в студии неоднократно уличали его в неточном переводе слов Слипачук с украинского языка.

Ковтуну больше всего «досталось» от украинских коллег, в частности, от депутата Рады Спиридона Килинкарова.

Украинский эксперт пожаловался, что ему слова не дают сказать, пообещав процитировать главу ЦИК «в последнем слове».

«А что, вас потом не будет? — спросил Соловьев. — Вячеслав Николаевич, у меня к вам большая просьба: вы не могли бы в последнем слове завещать свой пиджачок Спиридону Килинкарову?.. Это будет шкаф трофеев Спиридона».

Отметим, Ковтун неоднократно попадал в неловкие ситуации из-за своих резких высказываний. В середине мая он продемонстрировал полное непонимание экономической ситуации в России и влияния на нее западных санкций.

Незадолго до этого украинского эксперта поздравили с днем рождения. Его обещание увезти подаренный в студии торт в Киев стало поводом для шуток. Соловьев, в частности, пошутил, что украинцу приходится везти торт в свою страну из Москвы, поскольку в Киеве «такого не купишь» или не представляется такой возможности.