УПЦ подсчитала количество захваченных сторонниками «новой церкви» храмов

Киев, 20 июня. Представители «новой церкви» захватили более 80 храмов канонической Украинской православной церкви. Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Мы фиксируем более 80 рейдерских захватов наших храмов, еще большее количество нарушений прав верующих и духовенства», — рассказал Антоний.

Он подчеркнул, что защита канонической церкви не предоставляется. Правоохранительные органы не расследуют нападения на верующих и служителей церкви. По словам Антония, происходит массовая перерегистрация уставов канонической церкви на «новую церковь». Эти незаконные действия зафиксированы в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Пятый президент Петр Порошенко продвигал идею создания новой церкви, которая была бы не связана с каноническим Московским патриархатом. В конце 2018 года в стране создали так называемую «Православная церковь Украины». Она объединила такие раскольнические организации, как Киевский патриархат и Украинская автокефальная церковь. В создании ПЦУ активное участие принимал Константинопольский патриархат.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии «митрополиту» Епифанию, который был объявлен главой ПЦУ. Московский патриархат назвал этот томос ничтожным, разорвав молитвенное общение с Константинополем. ПЦУ не признана ни одной поместной церковью, сообщает «Газета.ru».

Юридический отдел канонической Украинской православной церкви подал иск о незаконности регистрации «новой церкви». Он был принят на рассмотрение окружным административным судом Киева. Истец требует отменить регистрацию ПЦУ.

Ранее прихожане УПЦ МП из западных регионов Украины призвали нового президента страны Владимира Зеленского защитить каноническую церковь от рейдеров, а также обеспечить право на свободу вероисповедания, сообщают «Известия».