Правоприменение статей 228 и 303 УК РФ проверят по поручению Володина

Москва, 20 июня. Комитеты Госдумы по госстроительству, безопасности и противодействию коррупции направят запросы в правоохранительные органы для получения информации о правоприменения статей 228 и 303 УК РФ, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, комитеты Госдумы собираются сделать необходимые запросы в Генпрокуратуру и правоохранительные органы для получения полной информации о правоприменении статей 228 и 303 УК РФ(антинаркотическая статья и статья о фальсификации доказательств), передает РИА Новости.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Однако 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.