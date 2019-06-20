Сибай, 20 июня. Жители города Сибая записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили решить решить главную экологическую проблему города.

Они рассказали, что в Сибае находится нерабочий карьер Учалинского-горно-обогатительного комбината. С ноября 2018 года экологи фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере. Это было связано с тлением руды.

Власти города приняли решение затопить водой часть карьера, после этого, по данным мэрии, ПДК не превышало нормы, однако местные жители продолжали жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие. Несмотря на то, что затопление карьера было продолжено 26 апреля, активисты утверждают, что в воздухе превышена концентрация вредных веществ. Они ссылаются на исследование воздуха частными лабораториями. Руководство города сообщает, что ПДК диоксида серы не превышает норму.

«Просим обратить внимание на экологическую проблему Сибая. Хотим чистый воздух. Помогите нам», — заявили местные жители.

Обращение было размещено в группе «Сибай дыши» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер заявил, что необходимо рассматривать все обращения граждан о проблемах в сфере переработки и вывоза мусора.